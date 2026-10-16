В Фэрфилде, штат Калифорния, автомобиль Tesla врезался в патрульный Dodge Charger Калифорнийского дорожного патруля (CHP), в результате чего двое офицеров получили серьезные травмы. Как сообщает Electrek, 22-летний водитель Tesla сказал следователям, что уснул за рулем, когда была включена система Full Self-Driving.

Столкновение на перекрытой трассе

Авария произошла незадолго до полуночи 13 октября на восточном направлении Interstate 80, к западу от Air Base Parkway. Сотрудники правоохранительных органов работали на месте другой аварии со смертельным исходом, которая произошла примерно за час до этого.

По данным CHP, четыре полосы движения были перекрыты конусами и сигнальными фальшфейерами. Tesla двигалась по автомагистрали со скоростью транспортного потока, проехала через перекрытие и ударила патрульный автомобиль, в котором находились оба офицера. Момент столкновения зафиксировали камеры на патрульной машине и другом автомобиле на месте происшествия.

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Водитель Tesla из Сакраменто получил незначительные травмы. Обе аварии расследуются. CHP подчеркнул, что Full Self-Driving является системой помощи водителю и не освобождает человека за рулем от обязанности контролировать автомобиль.

Проверка данных автомобиля

В CHP не назвали модель Tesla и версию программного обеспечения. Утверждение об использовании Full Self-Driving основано исключительно на словах водителя; данные бортовых журналов автомобиля должны установить, была ли система активирована в момент столкновения.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) в августе 2021 года начала расследование после серии столкновений Tesla с припаркованными полицейскими автомобилями и пожарными машинами. В декабре 2023 года Tesla отозвала более 2 млн автомобилей и выпустила обновление программного обеспечения с дополнительными предупреждениями для контроля внимания водителя.

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