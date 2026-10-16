Tesla не гарантирует поставку Roadster после резервирования — InsideEVs

Tesla в соглашении о резервировании нового Roadster указывает, что не может гарантировать ни срок поставки автомобиля, ни саму поставку. Об этом сообщает InsideEVs со ссылкой на условия, которые отображаются на сайте компании при попытке зарезервировать модель.

Резервирование не гарантирует автомобиль

В соглашении указано, что Roadster на момент его заключения всё ещё находится в разработке. Tesla предупреждает: резервирование не является полноценным заказом, который гарантирует получение автомобиля. Оно лишь предоставляет приблизительное место в очереди, если и когда компания начнёт поставлять эти машины.

Для резервирования покупателю необходимо внести до 250 тысяч долларов. При этом Tesla указывает, что внесённые средства полностью возвращаются, если клиент изменит решение или компания не сможет поставить автомобиль.

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Окончательная цена ещё не определена

Компания также предупреждает, что любая указанная цена Roadster является лишь ориентировочной. Tesla продолжает определять доступные опции, функции и аппаратное оснащение модели, поэтому окончательная стоимость должна быть подтверждена после конфигурации автомобиля.

По данным издания, до запуска, ожидаемого в 2028 году, могут измениться и параметры автомобиля, представленные во время презентации. В договоре резервирования нет запрета на перепродажу автомобиля, который применялся к некоторым другим ограниченным сериям Tesla. В то же время передавать право на резервирование другому человеку не разрешается.

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