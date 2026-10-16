Honda Civic получил систему виртуальных передач S+ Shift — Autocar

Гибридный Honda Civic получил систему S+ Shift от модели Prelude, которая имитирует работу двигателя внутреннего сгорания и автоматической коробки передач. Как сообщает Autocar, функция должна сделать управление семейным хэтчбеком более увлекательным для водителя.

Восемь виртуальных передач

В Civic двигатель внутреннего сгорания преимущественно вырабатывает электроэнергию для электромотора мощностью 181 л. с., который приводит автомобиль в движение. Непосредственно для привода колёс двигатель используется только при высокой нагрузке, в том числе при движении по автомагистрали.

После активации S+ Shift электромотор имитирует изменение звука и динамики по мере роста условных оборотов, а также кратковременное прерывание тяги при переключении между восемью виртуальными передачами. Система активируется новой кнопкой S+ на центральной консоли.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Управление лепестками

В режиме S+ Shift подрулевые лепестки, которые обычно регулируют интенсивность рекуперативного торможения, можно использовать для повышения или понижения виртуальной передачи. При понижении передачи система автоматически имитирует перегазовку, чтобы сделать переход более плавным.

Система входит в стандартное оснащение версии Sport стоимостью 34 415 фунтов стерлингов с учётом скидки 2 500 фунтов, действующей до 31 октября 2026 года. Эта комплектация также получила усовершенствованную аудиосистему Bose для воспроизведения искусственного звука двигателя. S+ Shift также устанавливается в топовой версии Advance, которая стоит 37 495 фунтов с учётом скидки.

По данным Autocar, первым электромобилем с симуляцией силовой установки с двигателем внутреннего сгорания стал Hyundai Ioniq 5 N. Honda уже применила подобную технологию в гибридном Prelude и городском автомобиле Super-N, а Porsche планирует использовать её в следующем поколении электрического 718 Boxster. Подобные решения также применяют Kia и Mercedes-AMG.

Читай нас в