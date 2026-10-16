BMW в США ожидает, что электрический кроссовер iX5 60 xDrive будет иметь запас хода до 450 миль по американскому циклу EPA. Представители компании сообщили об этом во время презентации новой линейки X5 в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. По словам BMW, официальный рейтинг EPA должен быть опубликован в ближайшие недели.

Ранее автопроизводитель называл целевой показатель в 435 миль для первой полностью электрической версии X5. Менеджер BMW по люксовым автомобилям Джон Келли заявил, что iX5 использует технологию шестого поколения и может обеспечить до 450 миль пробега согласно ожидаемой оценке EPA.

Батарея на 144 кВт·ч

По данным InsideEVs, iX5 получит батарею ёмкостью 144 кВт·ч — самую большую, которую BMW устанавливала на серийный автомобиль. Кроссовер будет использовать цилиндрические элементы формата 46120. Они на 25 мм выше элементов, применяемых в iX3 и i3, что увеличивает общую ёмкость батареи.

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Зарядка и продажи

BMW также заявляет о поддержке зарядки мощностью до 460 кВт. По оценке производителя, пополнение заряда с 10% до 80% должно занимать 22 минуты. Продажи BMW iX5 в США запланированы на первый квартал 2027 года.

Руководитель проекта X5 Михаэль Алерс сказал, что компания считает 400 миль границей, после которой покупатели меньше беспокоятся о запасе хода. По его словам, ориентир в около 450 миль должен учитывать дополнительное потребление энергии при езде на высокой скорости или использовании кондиционера.

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