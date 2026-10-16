BMW очікує запас ходу до 450 миль для електричного iX5 — InsideEVs

BMW у США очікує, що електричний кросовер iX5 60 xDrive матиме запас ходу до 450 миль за американським циклом EPA. Представники компанії повідомили про це під час презентації нової лінійки X5 у Ньюпорт-Біч, штат Каліфорнія. Офіційний рейтинг EPA, за словами BMW, мають оприлюднити в найближчі тижні.

Раніше автовиробник називав цільовий показник у 435 миль для першої повністю електричної версії X5. Менеджер BMW з люксових автомобілів Джон Келлі заявив, що iX5 використовує технологію шостого покоління та може забезпечити до 450 миль пробігу за очікуваною оцінкою EPA.

Батарея на 144 кВт·год

За даними InsideEVs, iX5 отримає батарею ємністю 144 кВт·год — найбільшу, яку BMW встановлювала на серійний автомобіль. Кросовер використовуватиме циліндричні елементи формату 46120. Вони на 25 мм вищі за елементи, застосовані в iX3 та i3, що збільшує загальну ємність батареї.

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Заряджання і продажі

BMW також заявляє про підтримку заряджання потужністю до 460 кВт. За оцінкою виробника, поповнення заряду з 10% до 80% має тривати 22 хвилини. Продажі BMW iX5 у США заплановані на перший квартал 2027 року.

Керівник проєкту X5 Міхаель Алерс сказав, що компанія вважає 400 миль межею, після якої покупці менше турбуються про запас ходу. Орієнтир у близько 450 миль, за його словами, має враховувати додаткове споживання енергії під час швидкісної їзди або використання кондиціонера.

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