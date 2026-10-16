BMW w USA oczekuje, że elektryczny crossover iX5 60 xDrive będzie miał zasięg do 450 mil według amerykańskiego cyklu EPA. Przedstawiciele firmy poinformowali o tym podczas prezentacji nowej gamy X5 w Newport Beach w Kalifornii. Według BMW oficjalny rating EPA ma zostać opublikowany w najbliższych tygodniach.

Wcześniej producent samochodów wskazywał docelowy zasięg 435 mil dla pierwszej w pełni elektrycznej wersji X5. Menedżer BMW ds. samochodów luksusowych John Kelly powiedział, że iX5 wykorzystuje technologię szóstej generacji i może zapewnić do 450 mil zasięgu według oczekiwanej oceny EPA.

Akumulator o pojemności 144 kWh

Według InsideEVs, iX5 otrzyma akumulator o pojemności 144 kWh — największy, jaki BMW zainstalowało w samochodzie produkcyjnym. Crossover będzie wykorzystywał cylindryczne ogniwa w formacie 46120. Są one o 25 mm wyższe od ogniw stosowanych w iX3 i i3, co zwiększa całkowitą pojemność akumulatora.

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Ładowanie i sprzedaż

BMW deklaruje również obsługę ładowania z mocą do 460 kW. Według oceny producenta uzupełnienie energii od 10% do 80% powinno trwać 22 minuty. Sprzedaż BMW iX5 w USA zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku.

Kierownik projektu X5 Michael Ahlers powiedział, że firma uważa 400 mil za granicę, po przekroczeniu której kupujący mniej martwią się o zasięg. Jak stwierdził, cel wynoszący około 450 mil ma uwzględniać dodatkowe zużycie energii podczas jazdy z dużą prędkością lub korzystania z klimatyzacji.

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