Japoński producent samochodów Toyota Motor planuje do 2030 roku uczynić wszystkie swoje około 50 modeli pojazdami definiowanymi programowo oraz co roku wyposażać około 10 mln nowych samochodów we własną platformę programową. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na japoński dziennik biznesowy Nikkei.

Platforma Arene

Według Nikkei firma ujawniła tę strategię podczas briefingu technologicznego dla inwestorów na początku października. Własna platforma programowa Toyota Arene została po raz pierwszy zaprezentowana w zmodernizowanym crossoverze RAV4, wypuszczonym w 2025 roku.

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Pojazdy definiowane programowo umożliwiają zdalną aktualizację funkcji po zakupie. Dzięki temu producenci mogą dodawać funkcje bezpieczeństwa, autonomicznej jazdy i rozrywki bez konieczności wizyty w salonie dealerskim.

Plany dla partnerów

Toyota planuje również do 2035 roku zaoferować Arene partnerskim producentom samochodów, aby zwiększyć liczbę pojazdów korzystających z tego oprogramowania, pisze Nikkei. Toyota nie udzieliła natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie Reutersa.

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