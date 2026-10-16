Chiński producent samochodów Chery planuje wprowadzić SUV-a iCaur V27 na rynek Wielkiej Brytanii w 2027 roku. Poinformował o tym InsideEVs. Model wyróżnia się masywnym nadwoziem, okrągłymi reflektorami oraz stylistyką, którą publikacja porównuje do Land Rovera Defendera i Lexusa GX.

Warianty układów napędowych

Chery nie sprecyzowało jeszcze, którą wersję iCaur V27 będzie sprzedawać w Wielkiej Brytanii. Na innych rynkach model jest dostępny z trzema rodzajami układów napędowych: 1,5-litrowym turbodoładowanym silnikiem czterocylindrowym, a także w dwóch wersjach elektrycznych.

Elektryczny iCaur V27 oferowany jest w odmianie z napędem na tylne koła i jednym silnikiem elektrycznym lub w wersji z napędem na wszystkie koła i dwoma silnikami. InsideEVs zauważa, że w pełni elektryczna wersja mogłaby wyróżnić ten model na tle Land Rovera Defendera, który obecnie nie ma wariantu elektrycznego.

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Dostosowanie do brytyjskich dróg

Według Top Gear Chery planuje dostosować iCaura V27 do brytyjskich dróg w swoim centrum badawczym Millbrook w Anglii. Marka iCaur nie ma jeszcze znaczącej rozpoznawalności w Wielkiej Brytanii, jednak inne marki Chery — Omoda, Lepas i Jaecoo — są już obecne na tym rynku.

Według informacji Chery International marki spółki łącznie zajmują około 7% brytyjskiego rynku nowych samochodów.

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