W USA samochód Tesla przejechał przez trawiasty pas rozdzielający na Route 55 w Vineland w stanie New Jersey, uderzył w drzewo i wjechał na pasy przeciwnego ruchu, gdzie zderzył się czołowo z SUV-em Chevrolet. Kierowca Chevroleta, 68-letni Phillip Eastman ze Springfield w Pensylwanii, zginął.

Jak informuje Electrek, w raporcie Tesli dla amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) wskazano status systemu wspomagania kierowcy Verified Engaged. Oznacza to, że Tesla na podstawie danych telematycznych potwierdziła działanie Autopilota lub Full Self-Driving w ciągu 30 sekund przed zderzeniem.

Okoliczności wypadku

Do wypadku doszło około godziny 8:31 22 sierpnia 2026 roku w pobliżu znacznika 34,6 mili na Route 55 w hrabstwie Cumberland. Według policji stanowej New Jersey Tesla jechała na południe, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał z drogi w lewo, przekroczył trawiasty pas rozdzielający, uderzył w drzewo i kontynuował jazdę po pasach północnych.

Kierowca Tesli i pasażer Chevroleta odnieśli obrażenia o umiarkowanym stopniu ciężkości i zostali przewiezieni do szpitala. Krótko przed śmiercią Eastman został zaprzysiężony jako członek rady szkolnej okręgu Springfield, a także przez niemal trzy dekady trenował młodzieżowe i szkolne drużyny hokejowe.

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Dane w raporcie Tesli

Zgodnie z wymogami NHTSA producenci samochodów muszą zgłaszać śmiertelne wypadki, jeśli system wspomagania kierowcy poziomu 2 był włączony w ciągu 30 sekund przed uderzeniem. Tesla zidentyfikowała pojazd jako Model Y z 2021 roku, wskazała policję stanową New Jersey jako organ badający wypadek i podała, że dowiedziała się o nim z mediów.

Jednocześnie wpis w federalnej bazie danych nie ustala, że system kierował pojazdem w chwili przekroczenia pasa rozdzielającego: kierowca mógł przejąć kontrolę. Tesla nie ujawniła opisu wypadku, wersji oprogramowania ani informacji, czy ten odcinek drogi znajdował się w zatwierdzonym obszarze działania systemu, oznaczając te informacje jako poufne informacje handlowe.

W raporcie wskazano prędkość przed wypadkiem wynoszącą 37 mil na godzinę. Electrek zaznacza, że może to być odrębny wskaźnik telematyczny z okresu przed wypadkiem, a nie prędkość w chwili zjechania z drogi. Tesla podała również, że posiada dane telematyczne pojazdu, jednak nie wskazała, że ma dane z rejestratora zdarzeń lub nagranie wideo.

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