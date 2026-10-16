在美国，一辆特斯拉在新泽西州瓦恩兰的55号公路上穿过草地隔离带，撞上树木后驶入对向车道，并与一辆雪佛兰SUV迎头相撞。雪佛兰司机、来自宾夕法尼亚州斯普林菲尔德的68岁菲利普·伊斯特曼死亡。

据Electrek报道，特斯拉向美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）提交的报告将驾驶辅助系统状态列为Verified Engaged。这意味着特斯拉根据远程信息处理数据确认，碰撞前30秒内Autopilot或Full Self-Driving正在运行。

事故经过

事故发生于2026年8月22日约8时31分，地点位于坎伯兰县55号公路34.6英里标记附近。据新泽西州警察称，特斯拉当时向南行驶，随后司机失去对车辆的控制。车辆向左驶离道路，穿过草地隔离带，撞上树木后继续进入北向车道。

特斯拉司机和雪佛兰乘客受中度伤害并被送往医院。伊斯特曼在去世前不久宣誓就任斯普林菲尔德学区教育委员会成员；他还执教青年及学校冰球队近30年。

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特斯拉报告中的数据

根据NHTSA的要求，如果二级驾驶辅助系统在撞击前30秒内处于开启状态，汽车制造商必须报告造成死亡的事故。特斯拉确认该车为2021年款Model Y，列出新泽西州警察为调查事故的机构，并表示其通过媒体得知该事故。

与此同时，联邦数据库中的记录并未确定车辆穿过隔离带时由系统控制：司机可能已接管控制权。特斯拉未披露事故描述、软件版本，以及该路段是否属于系统获准运行区域的信息，并将这些信息标记为保密商业信息。

报告列出的事故前速度为每小时37英里。Electrek指出，这可能是事故前一段时间内单独的远程信息处理指标，而非车辆驶离道路时的速度。特斯拉还表示拥有该车辆的远程信息处理数据，但未说明其拥有事件数据记录器数据或视频录像。

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