澳大利亚汽车保险保费在截至2025年7月的12个月内上涨了8%，此前在2019年至2024年期间已上涨超过42%。澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的一份报告指出，ABC News Australia报道。

监管机构数据

ASIC发现，保险公司经常不向客户说明其如何计算保险保费。监管机构的数据显示，在73%的情况下，消费者仅获告知保单成本上涨的一般原因。

监管机构呼吁保险公司披露影响保单价格的关键因素，解释价格变动的原因，并说明免赔额金额和支付方式对保险最终成本的影响。ASIC表示，将继续监督行业做法，并在必要时考虑采取进一步监管措施。

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维修和零部件成本

澳大利亚保险理事会将保费上涨与保险理赔处理成本上升联系起来。其数据显示，截至2026年的四年间，汽车保险的平均理赔金额增长了32%，达到6,266美元。原因包括更高的车辆更换、零部件和人工成本，更长的维修时间，以及零部件和合格专业人员短缺。

联邦助理财政部长兼金融服务部长丹尼尔·穆利诺表示，政府已承诺投入240万美元用于提高保险透明度的改革。目前，这项工作涉及住宅和财产保险，但政府也在研究汽车保险市场保费透明度问题。

保单重新计算

保险公司AAMI表示，保费每年都会根据最新信息重新计算，而不是简单延续上一年的价格。类似保单的理赔频率和金额、特定地区的风险评估，以及车辆维修和更换的总体成本，都可能影响价格。

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