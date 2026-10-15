W Australii składki na ubezpieczenie samochodów wzrosły o 8% w ciągu 12 miesięcy do lipca 2025 roku, po wzroście o ponad 42% w latach 2019–2024. Wynika to z raportu Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), informuje ABC News Australia.

Dane regulatora

ASIC ustaliła, że ubezpieczyciele często nie wyjaśniali klientom, w jaki sposób obliczają składki ubezpieczeniowe. Według regulatora w 73% przypadków konsumentom przedstawiano jedynie ogólne powody wzrostu kosztów polis.

Regulator wezwał ubezpieczycieli do ujawniania kluczowych czynników wpływających na cenę polisy, wyjaśniania przyczyn jej zmian, a także pokazywania wpływu wysokości udziału własnego i sposobu płatności na ostateczny koszt ubezpieczenia. ASIC oświadczyła, że będzie nadal monitorować praktyki w branży i w razie potrzeby rozważy dalsze działania regulacyjne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Koszty napraw i części

Rada Ubezpieczeniowa Australii powiązała wzrost składek z rosnącymi kosztami likwidacji szkód. Według jej danych średnia wartość roszczenia z tytułu ubezpieczenia samochodu wzrosła o 32% — do 6 266 dolarów — w ciągu czterech lat do 2026 roku. Wśród przyczyn wymieniono wyższe koszty wymiany samochodów, części i pracy, dłuższe naprawy, a także niedobór części i wykwalifikowanych specjalistów.

Federalny zastępca skarbnika i minister usług finansowych Daniel Mulino poinformował, że rząd zobowiązał się przeznaczyć 2,4 mln dolarów na reformy mające zwiększyć przejrzystość ubezpieczeń. Obecnie prace te dotyczą ubezpieczeń domów i mienia, jednak rząd rozważa także kwestię przejrzystości składek na rynku ubezpieczeń samochodowych.

Ponowne kalkulacje polis

Firma ubezpieczeniowa AAMI oświadczyła, że składki są co roku ponownie kalkulowane na podstawie aktualnych informacji, a nie po prostu przedłużana jest cena z poprzedniego roku. Na koszt mogą wpływać częstotliwość i wartość roszczeń dotyczących podobnych polis, ocena ryzyka na danym obszarze oraz ogólne koszty naprawy i wymiany samochodów.

Czytaj nas na