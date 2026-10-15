В Австралии премии по автострахованию выросли на 8% за 12 месяцев к июлю 2025 года после повышения более чем на 42% в течение 2019–2024 годов. Об этом говорится в отчете Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), сообщает ABC News Australia.

Данные регулятора

ASIC установила, что страховщики часто не объясняли клиентам, как рассчитывают страховые премии. По данным регулятора, в 73% случаев потребителям предоставляли лишь общие причины повышения стоимости полисов.

Регулятор призвал страховщиков раскрывать ключевые факторы, влияющие на цену полиса, объяснять причины ее изменений, а также показывать влияние размера франшизы и способа оплаты на конечную стоимость страхования. ASIC заявила, что и далее будет следить за практиками отрасли и при необходимости рассматривать дальнейшие регуляторные меры.

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Расходы на ремонт и детали

Страховой совет Австралии связал рост премий с удорожанием урегулирования страховых требований. По его данным, средний размер требования по автострахованию вырос на 32% — до $6 266 за четыре года к 2026 году. Среди причин назвали более высокую стоимость замены автомобилей, запчастей и труда, более длительные ремонты, а также дефицит деталей и квалифицированных специалистов.

Федеральный помощник казначея и министр финансовых услуг Даниэль Мулино сообщил, что правительство обязалось направить $2,4 млн на реформы для повышения прозрачности страхования. Сейчас эта работа касается страхования жилья и имущества, однако правительство также рассматривает вопрос прозрачности премий на рынке автострахования.

Перерасчет полисов

В страховой компании AAMI заявили, что премии ежегодно пересчитывают на основе актуальной информации, а не просто продлевают цену предыдущего года. На стоимость могут влиять частота и сумма требований по аналогичным полисам, оценка рисков в определенной местности и общие расходы на ремонт и замену автомобилей.

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