В США автомобиль Tesla пересёк травяной разделитель на трассе Route 55 в Вайнленде, штат Нью-Джерси, врезался в дерево и выехал на полосы встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Chevrolet. Водитель Chevrolet, 68-летний Филлип Истман из Спрингфилда, штат Пенсильвания, погиб.

Как сообщает Electrek, в отчёте Tesla для Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) указан статус системы помощи водителю Verified Engaged. Это означает, что Tesla на основании телематических данных подтвердила работу Autopilot или Full Self-Driving в пределах 30 секунд до столкновения.

Обстоятельства аварии

Авария произошла примерно в 8:31 22 августа 2026 года возле отметки 34,6 мили на Route 55 в округе Камберленд. По данным полиции штата Нью-Джерси, Tesla двигалась на юг, когда водитель потерял контроль над автомобилем. Машина съехала с дороги влево, пересекла травяной разделитель, столкнулась с деревом и продолжила движение по северным полосам.

Водитель Tesla и пассажир Chevrolet получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу. Незадолго до смерти Истман принёс присягу как член школьного совета округа Спрингфилд, а также почти три десятилетия тренировал молодёжные и школьные хоккейные команды.

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Данные в отчёте Tesla

Согласно требованиям NHTSA, автопроизводители должны сообщать о ДТП со смертельным исходом, если система помощи водителю второго уровня была включена в течение 30 секунд до удара. Tesla определила автомобиль как Model Y 2021 года, указала полицию штата Нью-Джерси как орган, расследующий аварию, и отметила, что узнала о ней из СМИ.

В то же время запись в федеральной базе данных не устанавливает, что система управляла автомобилем в момент пересечения разделителя: водитель мог взять управление на себя. Tesla не раскрыла описание аварии, версию программного обеспечения и информацию о том, входил ли этот участок дороги в одобренную зону работы системы, обозначив эти сведения как конфиденциальную коммерческую информацию.

В отчёте указана предаварийная скорость 37 миль в час. Electrek отмечает, что это может быть отдельный телематический показатель из предаварийного промежутка, а не скорость в момент съезда с дороги. Tesla также указала, что располагает телематическими данными автомобиля, однако не сообщила, что владеет данными регистратора событий или видеозаписью.

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