Dodge может вернуться в NASCAR в 2027 году — Motor1

Dodge может вернуться в NASCAR Cup Series в 2027 году и выступить в первой гонке сезона — Daytona 500, которая состоится 21 февраля. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на The Athletic и нескольких информированных собеседников. Окончательное соглашение пока не подтверждено, а стороны продолжают переговоры по нерешённым вопросам.

Отдельный двигатель для Dodge

По данным издания, Dodge ведёт переговоры с ECR Engines о поставках двигателей. ECR Engines принадлежит команде Richard Childress Racing, которая использует автомобили Chevrolet в NASCAR.

Для возвращения Dodge необходим отдельный, технически отличающийся двигатель: бренд не сможет просто использовать мотор Chevrolet. Если договорённости будут достигнуты, Dodge станет четвёртым производителем в NASCAR Cup Series наряду с Ford, Chevrolet и Toyota.

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Возвращение после 2012 года

В последний раз Dodge выступал в NASCAR Cup Series в 2012 году. В июне The Athletic уже сообщало, что производитель движется к возвращению в 2027 году. Тогда говорилось, что компания завершила первоначальные испытания в аэродинамической трубе к лету и обеспечила поставщика двигателей.

В июне 2025 года глава американских брендов Stellantis Тим Кунискис говорил о желании вернуться в NASCAR Cup Series, объявляя об участии Ram в Craftsman Truck Series. Партнёром Ram стала команда Kaulig Racing, которая, по информации Motor1, может выступить на автомобилях Dodge в Cup Series.

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