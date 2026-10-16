Motor1：道奇或于2027年重返NASCAR

道奇可能于2027年重返NASCAR杯赛，并参加赛季首场比赛——2月21日举行的Daytona 500。Motor1报道称，消息援引自The Athletic和数名知情人士。目前尚未确认任何最终协议，各方仍在就未解决的问题继续谈判。

为道奇配备独立发动机

据该媒体报道，道奇正在与ECR Engines就发动机供应进行谈判。ECR Engines隶属于Richard Childress Racing车队，该车队在NASCAR使用雪佛兰赛车。

道奇要回归需要一款独立且技术上不同的发动机：该品牌不能直接使用雪佛兰发动机。如果达成协议，道奇将与福特、雪佛兰和丰田一道，成为NASCAR杯赛的第四家制造商。

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2012年后重返赛场

道奇上一次参加NASCAR杯赛是在2012年。The Athletic在6月已报道称，这家制造商正朝着2027年回归迈进。当时报道称，该公司在夏季前完成了初步风洞测试，并确定了发动机供应商。

2025年6月，Stellantis美国品牌负责人蒂姆·库尼斯基斯在宣布Ram参加Craftsman Truck Series时，谈到了重返NASCAR杯赛的愿望。Ram的合作伙伴为Kaulig Racing车队；据Motor1消息，该车队可能在杯赛中驾驶道奇赛车参赛。

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