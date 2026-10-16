Dodge może wrócić do NASCAR w 2027 roku — Motor1

Dodge może wrócić do NASCAR Cup Series w 2027 roku i wystąpić w pierwszym wyścigu sezonu — Daytona 500, który odbędzie się 21 lutego. Informuje o tym Motor1, powołując się na The Athletic i kilku dobrze poinformowanych rozmówców. Nie potwierdzono jeszcze żadnego ostatecznego porozumienia, a strony kontynuują negocjacje w sprawie nierozstrzygniętych kwestii.

Oddzielny silnik dla Dodge’a

Według publikacji Dodge prowadzi negocjacje z ECR Engines w sprawie dostaw silników. ECR Engines należy do zespołu Richard Childress Racing, który w NASCAR używa samochodów Chevrolet.

Do powrotu Dodge potrzebuje oddzielnego, technicznie odmiennego silnika: marka nie będzie mogła po prostu użyć silnika Chevroleta. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, Dodge stanie się czwartym producentem w NASCAR Cup Series obok Forda, Chevroleta i Toyoty.

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Powrót po 2012 roku

Dodge ostatni raz występował w NASCAR Cup Series w 2012 roku. W czerwcu The Athletic informował już, że producent zmierza ku powrotowi w 2027 roku. Wówczas podawano, że firma do lata zakończyła wstępne testy w tunelu aerodynamicznym i zapewniła sobie dostawcę silników.

W czerwcu 2025 roku szef amerykańskich marek Stellantis, Tim Kuniskis, mówił o chęci powrotu do NASCAR Cup Series, ogłaszając udział Ram w Craftsman Truck Series. Partnerem Ram został zespół Kaulig Racing, który według Motor1 może wystąpić samochodami Dodge w Cup Series.

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