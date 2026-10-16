Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что новый Roadster в перспективе станет единственной моделью компании, спроектированной для управления человеком. Об этом он сказал во время презентации спорткара, сообщает Motor1.

Ставка на автономность

По словам Маска, в дальнейшем все новые автомобили Tesla будут автономными. Он отметил, что Roadster в долгосрочной перспективе будет единственным автомобилем производителя с ручным управлением, поэтому компания хочет довести его возможности до предела и за него.

Tesla позиционирует новый Roadster как автомобиль с самыми высокими динамическими характеристиками в своей линейке. Компания заявляет, что разработала технологии для чрезвычайного ускорения, прохождения поворотов и общей производительности спорткара.

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Заявленные характеристики

Среди заявленных решений — вентиляторная система под днищем автомобиля. По утверждению Tesla, она должна обеспечивать до 2 g дополнительной силы при прохождении поворотов. В компании связывают эту технологию с разработками SpaceX.

Также Tesla заявляет, что Roadster сможет разгоняться до 60 миль в час менее чем за одну секунду. Начало производства модели запланировано на 2028 год.

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