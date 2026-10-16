Dyrektor generalny Tesli Elon Musk oświadczył, że nowy Roadster w przyszłości stanie się jedynym modelem firmy zaprojektowanym do prowadzenia przez człowieka. Powiedział o tym podczas prezentacji samochodu sportowego, informuje Motor1.

Stawka na autonomię

Według Muska wszystkie nowe samochody Tesli będą w przyszłości autonomiczne. Zaznaczył, że w dłuższej perspektywie Roadster będzie jedynym samochodem producenta z ręcznym sterowaniem, dlatego firma chce doprowadzić jego możliwości do granic i poza nie.

Tesla pozycjonuje nowego Roadstera jako samochód o najwyższych właściwościach dynamicznych w swojej gamie. Firma twierdzi, że opracowała technologie zapewniające niezwykłe przyspieszenie, pokonywanie zakrętów i ogólną wydajność samochodu sportowego.

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Deklarowane parametry

Wśród deklarowanych rozwiązań znajduje się system wentylatorów pod podwoziem samochodu. Tesla twierdzi, że ma on zapewniać do 2 g dodatkowej siły podczas pokonywania zakrętów. Firma wiąże tę technologię z rozwiązaniami SpaceX.

Tesla twierdzi również, że Roadster będzie mógł przyspieszyć do 60 mil na godzinę w mniej niż jedną sekundę. Rozpoczęcie produkcji modelu zaplanowano na 2028 rok.

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