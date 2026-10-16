Tesla підтвердила роботу асистента за 30 секунд до смертельної ДТП у Нью-Джерсі — Electrek

У США автомобіль Tesla перетнув трав’яний розділювач на трасі Route 55 у Вайнленді, штат Нью-Джерсі, врізався в дерево та виїхав на смуги зустрічного руху, де лоб у лоб зіткнувся з позашляховиком Chevrolet. Водій Chevrolet, 68-річний Філліп Істман зі Спрінгфілда, штат Пенсильванія, загинув.

Як повідомляє Electrek, у звіті Tesla для Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зазначено статус системи допомоги водієві Verified Engaged. Це означає, що Tesla на підставі телематичних даних підтвердила роботу Autopilot або Full Self-Driving у межах 30 секунд до зіткнення.

Обставини аварії

Аварія сталася приблизно о 8:31 22 серпня 2026 року поблизу позначки 34,6 милі на Route 55 в окрузі Камберленд. За даними поліції штату Нью-Джерсі, Tesla рухалася на південь, коли водій утратив контроль над автомобілем. Машина з’їхала з дороги ліворуч, перетнула трав’яний розділювач, зіткнулася з деревом і продовжила рух північними смугами.

Водій Tesla та пасажир Chevrolet зазнали травм середньої тяжкості й були доправлені до лікарні. Істман незадовго до загибелі склав присягу як член шкільної ради округу Спрінгфілд, а також майже три десятиліття тренував молодіжні та шкільні хокейні команди.

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Дані у звіті Tesla

Згідно з вимогами NHTSA, автовиробники мають повідомляти про аварії зі смертельними наслідками, якщо система допомоги водієві другого рівня була увімкнена протягом 30 секунд до удару. Tesla визначила автомобіль як Model Y 2021 року, вказала поліцію штату Нью-Джерсі як орган, що розслідує аварію, та зазначила, що дізналася про неї зі ЗМІ.

Водночас запис у федеральній базі не встановлює, що система керувала автомобілем у момент перетину розділювача: водій міг перебирати керування на себе. Tesla не розкрила опис аварії, версію програмного забезпечення та інформацію про те, чи входила ця ділянка дороги до схваленої зони роботи системи, позначивши ці відомості як конфіденційну комерційну інформацію.

У звіті вказано передаварійну швидкість 37 миль на годину. Electrek зазначає, що це може бути окремий телематичний показник із передаварійного проміжку, а не швидкість у момент виїзду з дороги. Tesla також вказала, що має телематичні дані автомобіля, однак не зазначила, що володіє даними реєстратора подій або відеозаписом.

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