Porsche представила в Нью-Йорке, США, концепт Mission S, который демонстрирует будущий дизайн марки и предвещает серийный среднемоторный спорткар, расположенный в модельной линейке выше 911. Компания уже разрабатывает новую платформу для будущей дорожной версии, сообщает Autocar.

Новинка должна стать серийной моделью, а не автомобилем ограниченной серии. Ее, вероятно, будут выпускать вместе с Porsche 911 в Цуффенхаузене. По уровню производительности будущий автомобиль должен занять позицию между 911 и суперкаром 918 Spyder, который вышел в 2013 году.

Отказ от электрического проекта

Ранее Porsche рассматривала электрический концепт Mission X 2023 года как возможного преемника в этом сегменте. Однако проект свернули из-за ограниченного спроса на дорогие электрические спорткары. Теперь марка сосредотачивается на моделях с двигателями внутреннего сгорания.

По словам руководителя Porsche Михаэля Лайтерса, новая гибкая платформа будет базироваться на существующих технологиях Porsche и разрабатывается внутри компании. Она будет предусматривать бензиновые, гибридные и подключаемые гибридные силовые установки, но не электрическую версию. Лайтерс объяснил это отсутствием спроса на электромобили в этом сегменте.

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Новый стиль Porsche

Mission S стал первым концептом, созданным при новом руководителе дизайна Тобиасе Зюльмане, который в феврале сменил Михаэля Мауера. Зюльман ранее возглавлял дизайн McLaren и работал в Volkswagen, Bugatti, Aston Martin и Bentley. По его словам, дизайн концепта разработали за восемь месяцев.

Внешность автомобиля отсылает к Porsche Carrera GT, 911 GT1 и 959. Концепт получил характерные высокие передние крылья, узкие дневные ходовые огни, большой воздухозаборник в передней части крыши, активное заднее антикрыло и большой вентилятор над моторным отсеком. Среди деталей также названы разделенные узкие задние фонари и колеса, стилизованные под диски Porsche 928.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле с ориентацией на водителя. В нем предусмотрены пять круглых приборов, включая аналоговый тахометр, физические элементы управления и крепление MagSafe для смартфона вместо центрального сенсорного экрана.

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