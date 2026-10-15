保时捷在美国纽约发布了 Mission S 概念车，展示了品牌未来的设计，并预示了一款将在产品阵容中定位高于 911 的量产中置发动机跑车。该公司已经在为未来的公路版开发全新平台，Autocar 报道称。

这款新车将成为量产车型，而非限量版汽车。它很可能会与保时捷 911 一同在祖文豪森生产。就性能而言，未来车型将定位于 911 与 2013 年推出的 918 Spyder 超级跑车之间。

放弃电动项目

保时捷此前曾将 2023 年的 Mission X 电动概念车视为该细分市场可能的继任者。然而，由于对高价电动跑车的需求有限，该项目被搁置。该品牌目前正专注于搭载内燃机的车型。

保时捷负责人米夏埃尔·莱特斯表示，新的灵活平台将基于保时捷现有技术，并由公司内部开发。该平台将支持汽油、混合动力和插电式混合动力系统，但不设纯电版本。莱特斯将此解释为该细分市场对电动车缺乏需求。

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保时捷的新风格

Mission S 是在新任设计负责人托比亚斯·聚尔曼领导下打造的首款概念车。聚尔曼于2月接替米夏埃尔·毛尔。聚尔曼此前曾领导迈凯伦的设计工作，并曾在大众、布加迪、阿斯顿·马丁和宾利工作。他表示，这款概念车的设计历时八个月完成。

该车外观致敬保时捷 Carrera GT、911 GT1 和 959。概念车配备了标志性的高耸前翼子板、狭窄的日间行车灯、位于车顶前部的大型进气口、主动式后扰流翼以及发动机舱上方的大型风扇。其他细节还包括分体式狭窄尾灯，以及造型仿照保时捷 928 轮毂的车轮。

内饰采用以驾驶员为中心的极简风格。其中配有五个圆形仪表，包括模拟转速表、物理控制元件，以及用于固定智能手机的 MagSafe 支架，以取代中央触摸屏。

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