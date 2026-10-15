Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, по данным СМИ, согласовали масштабную реформу автомобильной политики ЕС. Как сообщает Anadolu Agency, обе страны намерены продвигать новые правила в Совете Европейского союза.

Смягчение правил после 2035 года

Согласно плану, с 2035 года сохранится цель по сокращению выбросов углекислого газа на 90%. В то же время производителей больше не будут обязывать компенсировать оставшиеся 10% с помощью климатически нейтрального топлива или низкоуглеродистой стали.

Производители смогут и далее продавать автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями, если их выбросы будут соответствовать установленному лимиту. Автомобили, работающие исключительно на возобновляемом топливе, будут считаться безвыбросными, если технические ограничения исключают использование ископаемого топлива.

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Компаниям также планируют предоставить большую гибкость для выполнения климатических целей: превышение показателей в 2030 году можно будет компенсировать сокращением выбросов в 2031 году, а кредиты на выбросы углекислого газа накапливать уже с 2029 года. Для подключаемых гибридов расчет выбросов парниковых газов должен быть более благоприятным, чем предусматривала Еврокомиссия.

Требования к производству в Европе

По сообщениям СМИ, Макрон добился более жестких требований к производству в ЕС. Стимулы для покупки и государственные контракты должны предоставляться только для автомобилей, произведенных в Европе. Кроме того, все большая доля батарей и ключевых компонентов транспортных средств должна производиться в Европе, а государственные субсидии должны прежде всего направляться на европейское автомобильное производство.

По данным Handelsblatt, Мерц также добился отмены обязательных квот для стран-членов ЕС на электрификацию крупных корпоративных автопарков. Британские автомобили могут считаться европейскими, если Великобритания согласует свои меры торговой защиты со стандартами ЕС.

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