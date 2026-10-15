Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron, według mediów, uzgodnili szeroko zakrojoną reformę polityki motoryzacyjnej UE. Jak informuje Anadolu Agency, oba kraje zamierzają promować nowe zasady w Radzie Unii Europejskiej.

Złagodzenie zasad po 2035 roku

Zgodnie z planem od 2035 roku utrzymany zostanie cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 90%. Jednocześnie producenci nie będą już zobowiązani do kompensowania pozostałych 10% za pomocą paliwa neutralnego dla klimatu lub stali niskoemisyjnej.

Producenci będą mogli nadal sprzedawać samochody z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi, jeśli ich emisje będą zgodne z ustalonym limitem. Samochody napędzane wyłącznie paliwem odnawialnym będą uznawane za bezemisyjne, jeśli ograniczenia techniczne uniemożliwiają użycie paliwa kopalnego.

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Firmom planuje się również zapewnić większą elastyczność w realizacji celów klimatycznych: przekroczenie wskaźników w 2030 roku będzie można skompensować redukcją emisji w 2031 roku, a kredyty na emisję dwutlenku węgla gromadzić już od 2029 roku. W przypadku hybryd typu plug-in obliczanie emisji gazów cieplarnianych ma być korzystniejsze, niż przewidywała Komisja Europejska.

Wymogi dotyczące produkcji w Europie

Według doniesień mediów Macron wywalczył bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące produkcji w UE. Zachęty do zakupu i zamówienia publiczne mają być przyznawane wyłącznie dla pojazdów wyprodukowanych w Europie. Ponadto coraz większa część baterii i kluczowych komponentów pojazdów powinna być produkowana w Europie, a subsydia państwowe mają być przede wszystkim kierowane do europejskiej produkcji samochodów.

Według Handelsblatt Merz doprowadził również do zniesienia obowiązkowych kwot dla państw członkowskich UE dotyczących elektryfikacji dużych flot samochodów firmowych. Brytyjskie samochody mogą być uznawane za europejskie, jeśli Wielka Brytania dostosuje swoje środki ochrony handlu do standardów UE.

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