据媒体报道，德国总理弗里德里希·默茨和法国总统埃马纽埃尔·马克龙已同意对欧盟汽车政策进行大规模改革。据阿纳多卢通讯社报道，两国打算在欧盟理事会推动新规则。

2035年后的规则放宽

根据该计划，自2035年起，将保留二氧化碳排放量减少90%的目标。同时，制造商将不再被要求通过气候中性燃料或低碳钢材抵消剩余10%的排放。

如果排放符合既定限值，制造商将能够继续销售配备汽油或柴油发动机的汽车。若技术限制使化石燃料无法使用，仅使用可再生燃料的汽车将被视为零排放汽车。

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还计划给予企业更大的灵活性以实现气候目标：2020年超出的指标可通过2031年的减排进行抵消，二氧化碳排放额度则可从2029年起积累。对于插电式混合动力汽车，温室气体排放的计算方式将比欧盟委员会此前设想的更为有利。

在欧洲生产的要求

据媒体报道，马克龙争取到了对欧盟境内生产的更严格要求。购车激励和政府合同应仅提供给在欧洲制造的汽车。此外，电池和车辆关键部件中越来越大的份额必须在欧洲生产，国家补贴应首先投向欧洲汽车生产。

据《商报》报道，默茨还争取取消了对欧盟成员国为大型企业车队电动化设定的强制配额。如果英国使其贸易保护措施与欧盟标准保持一致，英国汽车可以被视为欧洲汽车。

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