Регулятор Китая подготовил проект правил безопасности, предусматривающий запрет полностью электрических скрытых наружных дверных ручек с 1 января 2027 года. Такие механизмы зависят от электропитания для выдвижения и открытия дверей, тогда как новые требования должны обеспечить возможность механически открыть двери в случае исчезновения электропитания.

Motor1 сообщает, что производители, подающие на регистрацию новую конструкцию автомобиля в Китае, должны будут предоставлять дополнительные технические данные и материалы по проверке безопасности для конструкций, которые регуляторы отнесут к инновационным. К ним относятся, в частности, полностью скрытые ручки, которые электронно выдвигаются из кузова.

Механическое открывание дверей

Полускрытые или утопленные ручки могут остаться разрешенными, если ими можно будет воспользоваться механически. Они также должны предусматривать пространство для захвата рукой размером не менее 2,4 на 0,8 дюйма.

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Проект правил касается не только дверных ручек. Для важных для безопасности функций, в частности наружного освещения, стеклоочистителей и устранения запотевания стекол, предлагается требовать физические органы управления вместо доступа только через меню сенсорного экрана.

Требования для сертифицированных моделей

Автопроизводители должны до 1 июля 2027 года подать дополнительные технические материалы и результаты проверок по моделям, уже получившим сертификацию для продажи в Китае. Это касается и BMW iX3 для китайского рынка без выдвижных ручек. Отдельный стандарт безопасности для дверных ручек предусматривает для таких автомобилей более длительный переходный период для возможных изменений конструкции.

Для регистрации новых моделей регуляторы предлагают документировать 51 дополнительный параметр, включая надежность конструкции и программного обеспечения, устойчивость к условиям окружающей среды, показатели нагрева и охлаждения, а также защиту от воды и пыли. Инновационные конструкции также должны проходить испытания на долговечность на протяжении не менее 18 600 миль. Приостановка производства и отзыв могут применяться только к моделям, по которым документы не будут поданы в установленный срок и которые впоследствии признают создающими реальный риск для безопасности.

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