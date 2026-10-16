Volkswagen готовит отзыв нескольких тысяч электромобилей, в частности ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born, выпущенных в 2023–2026 годах. В США и Великобритании компания уже сообщала о кампаниях по отзыву, пишет Electrek.

Проверка батарей

По данным издания, внутренняя проверка качества выявила, что часть высоковольтных элементов батарей не соответствует требованиям. Представитель Volkswagen сообщил немецкой газете Handelsblatt, что проблема касается нескольких тысяч электромобилей.

Первопричину проблемы еще устанавливают. Volkswagen рекомендует владельцам до появления решения не заряжать тяговые батареи более чем до 80% емкости. В компании отметили, что зарядка выше этого уровня в некоторых моделях может вызвать тепловое распространение или пожар внутри батареи.

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Кампании в США и Великобритании

Ранее в этом месяце Volkswagen объявил в США об отзыве 22 524 кроссоверов ID.4 2023–2026 модельных годов. По данным компании, с 18 января 2024 года по 7 августа 2026 года в США поступило 22 обращения.

Volkswagen все еще разрабатывает способ устранения проблемы. Предупредительные письма американским владельцам о рисках безопасности планируют отправить 27 ноября 2026 года, а после появления решения компания должна разослать дополнительные уведомления.

Volkswagen также объявил об отзыве в Великобритании. Детали кампании в Германии на момент публикации еще не были внесены в реестр Федерального автотранспортного ведомства Германии.

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