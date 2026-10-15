南非政府将逐步停止支持进口几乎完整车辆并使用进口套件进行组装的汽车制造商。贸易、工业和竞争部长帕克斯·陶在南非汽车周期间表示，TimesLIVE报道。

这涉及所谓的SKD，即半散件组装：车身和大部分汽车零部件以套件形式进口到该国，随后在当地组装。陶表示，现有此类生产设施将逐步被排除在支持政策之外，而新企业将不会获得此类援助。

转向本地生产

南非当局希望鼓励制造商进一步提高汽车生产和零部件采购的本地化程度。南非汽车总体规划规定，到2035年将本地零部件的比例从目前平均38%提高至60%，使该行业就业人数翻一番，并将该国在全球汽车生产中的份额提高至1%。

这些变化不适用于中型和重型商用车。同时，当局计划收紧对完整CKD生产的法律定义，即使用本地来源零部件从零开始组装汽车。

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审查激励制度

政府正在审查汽车生产与发展计划，该计划是面向该行业的激励制度。参与审查的包括行业协会Naamsa、零部件制造商协会Naacam以及有组织劳工。

陶还表示，他将指示南非国际贸易管理委员会就可能为车架式轻型商用车细分市场提供额外支持展开调查，其中包括皮卡。最终决定将在该调查后作出。他表示，任何额外保护措施都必须伴随在生产、本地化、就业、转型、出口和投资方面的承诺。

此前，BMW Group South Africa负责人彼得·范宾斯伯根呼吁堵上他所称的SKD制造商漏洞。Toyota South Africa Motors首席执行官安德鲁·柯比也主张逐步淘汰SKD组装，并增强CKD生产的竞争力。

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