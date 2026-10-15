Правительство Южно-Африканской Республики будет постепенно прекращать поддержку автопроизводителей, которые ввозят почти готовые автомобили для сборки из импортных комплектов. Об этом министр торговли, промышленности и конкуренции Паркс Тау заявил во время South African Auto Week, сообщает TimesLIVE.

Речь идет о так называемой сборке SKD, или semi knocked-down: в страну импортируют кузова и большинство компонентов автомобиля в виде комплектов, после чего их собирают на месте. По словам Тау, действующие производства такого типа будут постепенно выводиться из-под действия политики поддержки, а новые предприятия не будут получать такую помощь.

Курс на локальное производство

Власти ЮАР хотят побудить производителей к более глубокой локализации выпуска автомобилей и закупок комплектующих внутри страны. Автомобильный генеральный план ЮАР предусматривает увеличение доли местных компонентов с нынешнего среднего уровня 38% до 60%, удвоение занятости в отрасли и рост доли страны в мировом производстве автомобилей до 1% к 2035 году.

Изменения не затронут средние и тяжелые коммерческие транспортные средства. В то же время власти планируют ужесточить юридическое определение полного производства CKD, при котором автомобиль собирают с нуля с использованием деталей местного происхождения.

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Пересмотр системы стимулов

Правительство пересматривает Программу автомобильного производства и развития, которая представляет собой систему стимулов для отрасли. К пересмотру привлечены отраслевая ассоциация Naamsa, ассоциация производителей компонентов Naacam и организованный труд.

Тау также заявил, что поручит Международной торговой административной комиссии ЮАР провести расследование возможной дополнительной поддержки сегмента легких коммерческих автомобилей рамной конструкции, в частности пикапов. Окончательное решение примут после этого расследования. По его словам, любая дополнительная защита должна сопровождаться обязательствами по производству, локализации, занятости, трансформации, экспорту и инвестициям.

Ранее руководитель BMW Group South Africa Петер ван Бинсберген призвал закрыть, по его словам, лазейку для производителей SKD. Генеральный директор Toyota South Africa Motors Эндрю Кирби также выступал за постепенный отказ от SKD-сборки и усиление конкурентоспособности производства CKD.

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