По данным InsideEVs, BMW провела в Китае испытание нового электрического седана i3. По сообщению автопроизводителя, автомобиль преодолел 1213 километров на одном заряде батареи, а в конце заезда в аккумуляторе оставался 1% заряда.

В тесте использовалась китайская версия i3 с задним приводом и удлиненной колесной базой. Маршрут включал автомагистрали, национальные дороги и городские улицы.

Энергопотребление и зарядка

По данным BMW, среднее энергопотребление автомобиля составило 14,1 кВт·ч на 100 миль, или около 7 миль на кВт·ч. Испытанный i3 оснащен батареей с полезной емкостью 108,7 кВт·ч.

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Топовая версия седана может поддерживать зарядку мощностью до 400 кВт. По информации издания, пополнение заряда с 10% до 80% должно занимать 21 минуту.

Различия для других рынков

Результат заезда относится именно к китайской заднеприводной модификации с удлиненной базой. В США и Европе i3 первоначально будут предлагать только с двухмоторной полноприводной системой.

Для американского BMW i3 50 xDrive указан ориентировочный запас хода по циклу EPA в 468 миль, или примерно 753 километра. Издание также сообщило, что позднее должна появиться версия с одним задним электромотором, а батарея i3 50 будет одинаковой на разных рынках. BMW не раскрыла среднюю скорость во время испытания и долю маршрута, пройденную по автомагистралям и городским улицам.

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