Według InsideEVs, BMW przeprowadziło w Chinach test nowego elektrycznego sedana i3. Według producenta samochodów pojazd pokonał 1213 kilometry na jednym ładowaniu baterii, a pod koniec przejazdu w akumulatorze pozostawał 1% energii.

W teście wykorzystano chińską wersję i3 z napędem na tylne koła i wydłużonym rozstawem osi. Trasa obejmowała autostrady, drogi krajowe i ulice miejskie.

Zużycie energii i ładowanie

Według danych BMW średnie zużycie energii przez samochód wyniosło 14,1 kWh na 100 mil, czyli około 7 mil na kWh. Testowany i3 jest wyposażony w baterię o użytecznej pojemności 108,7 kWh.

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Topowa wersja sedana może obsługiwać ładowanie o mocy do 400 kW. Według informacji publikacji uzupełnienie energii od 10% do 80% ma trwać 21 minut.

Różnice na innych rynkach

Wynik przejazdu dotyczy konkretnie chińskiej odmiany z napędem na tylne koła i wydłużonym rozstawem osi. W USA i Europie i3 będzie początkowo oferowane wyłącznie z dwusilnikowym systemem napędu na wszystkie koła.

W przypadku amerykańskiego BMW i3 50 xDrive podano szacowany zasięg według cyklu EPA wynoszący 468 mil, czyli około 753 kilometry. Publikacja poinformowała również, że później ma pojawić się wersja z jednym tylnym silnikiem elektrycznym, a bateria i3 50 będzie taka sama na różnych rynkach. BMW nie ujawniło średniej prędkości podczas testu ani udziału trasy pokonanej autostradami i ulicami miejskimi.

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