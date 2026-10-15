В Польше в пятницу вступят в силу новые предельные цены на топливо: они будут ниже установленных на четверг. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на решение министра энергетики.

Новые предельные цены

Максимальная цена литра бензина А-95 составит 6,95 злотого, что на 6 грошей меньше, чем в четверг. Для бензина А-98 установили предел в 7,76 злотого за литр — на 7 грошей ниже предыдущего. Предельная цена дизельного топлива составит 8,03 злотого за литр, снизившись на 2 гроша.

В четверг литр бензина А-95 мог стоить не более 7,01 злотого, бензина А-98 — до 7,83 злотого, а дизельного топлива — до 8,05 злотого.

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Пакет регулирования цен

Объявление предельных цен является частью третьего этапа пакета «Цены на топливо ниже». Его целью является сдерживание роста цен на топливо на автозаправочных станциях и снижение расходов водителей на заправку.

За несоблюдение установленных цен может быть наложен штраф до 1 млн злотых. Механизм заработал после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний. Президент подписал этот закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал для дальнейшей проверки.

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