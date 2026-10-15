W Polsce w piątek wejdą w życie nowe maksymalne ceny paliw: będą niższe od tych ustalonych na czwartek. Poinformował o tym RMF24, powołując się na decyzję ministra energii.

Nowe maksymalne ceny

Maksymalna cena litra benzyny A-95 wyniesie 6,95 zł, czyli o 6 groszy mniej niż w czwartek. Dla benzyny A-98 ustalono limit 7,76 zł za litr — o 7 groszy niższy od poprzedniego. Maksymalna cena oleju napędowego wyniesie 8,03 zł za litr, spadając o 2 grosze.

W czwartek litr benzyny A-95 mógł kosztować nie więcej niż 7,01 zł, benzyny A-98 — do 7,83 zł, a oleju napędowego — do 8,05 zł.

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Pakiet regulacji cen

Ogłoszenie maksymalnych cen jest częścią trzeciego etapu pakietu „Niższe ceny paliw”. Jego celem jest powstrzymanie wzrostu cen paliw na stacjach benzynowych i zmniejszenie kosztów tankowania dla kierowców.

Za nieprzestrzeganie ustalonych cen może zostać nałożona kara do 1 mln zł. Mechanizm zaczął działać po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent podpisał tę ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu dalszej kontroli.

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