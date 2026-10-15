Hyundai Motor America wycofa w Stanach Zjednoczonych 94 622 samochody z powodu ryzyka pożaru podczas jazdy lub postoju. Przyczyną może być przegrzewanie się silników przednich foteli z elektryczną regulacją, informuje Channel NewsAsia, powołując się na amerykańską Narodową Administrację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jakie samochody są wycofywane

Wycofanie dotyczy niektórych samochodów Hyundai Genesis z lat modelowych 2015–2016, a także Genesis G80 z lat modelowych 2017–2020. Według NHTSA przełącznik sterowania elektrycznym fotelem może się zacinać, przez co silniki przednich foteli mogą się przegrzewać.

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Regulator zaznaczył, że taka usterka może doprowadzić do pożaru zarówno podczas użytkowania samochodu, jak i wtedy, gdy jest on zaparkowany.

Zalecenia dla właścicieli

Hyundai poradził właścicielom, aby do czasu przeprowadzenia napraw parkowali samochody na zewnątrz i z dala od innych pojazdów lub budynków. NHTSA poinformowała, że sposób usunięcia usterki jest obecnie opracowywany.

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