Rząd Republiki Południowej Afryki będzie stopniowo wycofywał wsparcie dla producentów samochodów, którzy sprowadzają niemal gotowe pojazdy do montażu z importowanych zestawów. Minister handlu, przemysłu i konkurencji Parks Tau poinformował o tym podczas South African Auto Week, podaje TimesLIVE.

Chodzi o tak zwany montaż SKD, czyli semi knocked-down: do kraju importuje się nadwozia i większość komponentów samochodu w postaci zestawów, po czym są one montowane lokalnie. Według Tau istniejące zakłady tego typu będą stopniowo wyłączane z polityki wsparcia, a nowe przedsiębiorstwa nie otrzymają takiej pomocy.

Kurs na lokalną produkcję

Władze RPA chcą zachęcić producentów do głębszej lokalizacji produkcji samochodów i zakupów komponentów w kraju. Plan generalny motoryzacji RPA przewiduje zwiększenie udziału lokalnych komponentów z obecnego średniego poziomu 38% do 60%, podwojenie zatrudnienia w branży oraz wzrost udziału kraju w światowej produkcji samochodów do 1% do 2035 roku.

Zmiany nie będą dotyczyć średnich i ciężkich pojazdów użytkowych. Jednocześnie władze planują zaostrzyć prawną definicję pełnej produkcji CKD, w której samochód jest montowany od podstaw z wykorzystaniem części lokalnego pochodzenia.

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Przegląd systemu zachęt

Rząd dokonuje przeglądu Programu Produkcji i Rozwoju Motoryzacji, który jest systemem zachęt dla branży. W przeglądzie uczestniczą stowarzyszenie branżowe Naamsa, stowarzyszenie producentów komponentów Naacam oraz zorganizowani pracownicy.

Tau oświadczył również, że zleci Międzynarodowej Komisji Administracji Handlowej RPA przeprowadzenie dochodzenia w sprawie możliwego dodatkowego wsparcia dla segmentu lekkich pojazdów użytkowych o konstrukcji ramowej, w tym pickupów. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po tym dochodzeniu. Według niego każdej dodatkowej ochronie muszą towarzyszyć zobowiązania dotyczące produkcji, lokalizacji, zatrudnienia, transformacji, eksportu i inwestycji.

Wcześniej szef BMW Group South Africa Peter van Binsbergen wezwał do zamknięcia, jak to określił, luki dla producentów SKD. Dyrektor generalny Toyota South Africa Motors Andrew Kirby również opowiadał się za stopniowym odejściem od montażu SKD oraz wzmocnieniem konkurencyjności produkcji CKD.

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