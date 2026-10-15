Sprzedaż samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych rośnie już trzeci kwartał z rzędu po gwałtownym spadku, który nastąpił po zniesieniu ulg podatkowych w ubiegłym roku. Według nowego raportu Cox Automotive samochody elektryczne stanowiły 6,1% amerykańskiego rynku motoryzacyjnego — to najwyższy wynik od trzeciego kwartału 2025 roku, donosi TechCrunch.

Ceny i koszty paliwa

Dyrektorka ds. analiz branżowych w Cox Automotive, Stephanie Valdez Streaty, zaznaczyła, że rynek samochodów elektrycznych ponownie odzyskuje stabilność. Jej zdaniem modele stały się bardziej konkurencyjne cenowo, a wysokie ceny benzyny odnowiły zainteresowanie kupujących autami elektrycznymi.

Toyota, Rivian i Subaru znalazły się na czele wzrostu sprzedaży. Sprzedaż Toyoty bZ i Lexusa RZ mniej więcej się podwoiła po modernizacji modeli, które trafiły do dealerów pod koniec ubiegłego roku. Zmodernizowane samochody otrzymały porty ładowania podobne do tych używanych przez Teslę, większe akumulatory, mocniejsze silniki i szybsze ładowanie.

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Pozycja Tesli

Jednocześnie sprzedaż Tesli spadła o 20% rok do roku. Firma zachowała jednak przewagę związaną z wczesnym wejściem na rynek: w trzecim kwartale sprzedała ponad połowę wszystkich samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych.

Ożywienie na rynku amerykańskim przypomina dynamikę w Niemczech po zakończeniu państwowych zachęt do kupna samochodów elektrycznych w listopadzie 2023 roku. W następnym miesiącu sprzedaż spadła tam o ponad połowę, jednak potem zaczęła systematycznie się odbudowywać. W sierpniu, według najnowszych dostępnych danych, sprzedaż samochodów elektrycznych w Niemczech była druga pod względem wolumenu w całej historii obserwacji.

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