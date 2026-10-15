美国电动汽车市场份额升至6.1%——TechCrunch

在去年税收优惠取消后经历大幅下滑，美国电动汽车销量已连续第三个季度增长。根据考克斯汽车公司（Cox Automotive）的一份新报告，电动汽车占美国汽车市场的6.1%，这是自2025年第三季度以来的最高水平，TechCrunch报道。

价格和燃油成本

考克斯汽车公司行业洞察总监斯蒂芬妮·瓦尔德斯·斯特里蒂表示，电动汽车市场正在重新站稳脚跟。她认为，车型在价格方面变得更具竞争力，而高昂的汽油价格重新激起了消费者对电动汽车的兴趣。

丰田、Rivian和斯巴鲁领跑销量增长。丰田bZ和雷克萨斯RZ在车型更新并于去年年底进入经销商门店后，销量大约翻了一番。更新后的车辆配备了与特斯拉所使用的类似充电接口、更大的电池、更强劲的电机以及更快的充电速度。

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特斯拉的地位

与此同时，特斯拉销量同比下降20%。不过，该公司保留了与早期进入市场有关的优势：第三季度，其销量占美国所有电动汽车销量的一半以上。

美国市场的复苏让人想起德国在2023年11月停止对购买电动汽车提供政府激励措施后的走势。次月，当地销量下降了一半以上，但此后开始稳定复苏。根据最新可获得的数据，8月份德国电动汽车销量创下有记录以来第二高的销量。

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