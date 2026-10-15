Доля электромобилей на рынке США выросла до 6,1% — TechCrunch

Продажи электромобилей в США растут уже третий квартал подряд после резкого падения, произошедшего после отмены налоговых льгот в прошлом году. Согласно новому отчету Cox Automotive, на электромобили пришлось 6,1% американского авторынка — это самый высокий показатель с третьего квартала 2025 года, сообщает TechCrunch.

Цены и стоимость топлива

Директор по отраслевой аналитике Cox Automotive Стефани Вальдес Стрити отметила, что рынок электромобилей вновь обретает опору. По ее оценке, модели стали более конкурентоспособными по цене, а высокая стоимость бензина возобновила интерес покупателей к электрокарам.

Toyota, Rivian и Subaru возглавили рост продаж. Продажи Toyota bZ и Lexus RZ примерно удвоились после обновления моделей, поступивших к дилерам в конце прошлого года. Обновленные автомобили получили зарядные порты, похожие на используемые Tesla, более крупные батареи, более мощные двигатели и более быструю зарядку.

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Позиции Tesla

В то же время продажи Tesla сократились на 20% в годовом выражении. Однако компания сохранила преимущество, связанное с ранним выходом на рынок: в третьем квартале она продала более половины всех электромобилей в США.

Восстановление американского рынка напоминает динамику Германии после прекращения государственных стимулов для покупки электромобилей в ноябре 2023 года. В следующем месяце продажи там сократились более чем вдвое, однако затем начали стабильно восстанавливаться. В августе, согласно последним доступным данным, продажи электромобилей в Германии стали вторыми по объему за всю историю наблюдений.

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