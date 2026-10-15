Volvo odroczyło dostawy dla klientów nowego elektrycznego crossovera EX60 w Stanach Zjednoczonych. Dostępność modelu na rynku amerykańskim w najbliższym czasie pozostanie ograniczona, informuje Electrek.

Pod koniec września firma wysłała dealerom memorandum dotyczące opóźnień w dostawach, z którym zapoznał się Automotive News. Volvo wyjaśniło, że uruchomienie nowej platformy i nowego produktu w zakładzie, który już działa, jest złożonym procesem. Producent samochodów podkreślił również, że opóźnienia nie są związane z jakością, bezpieczeństwem ani parametrami pojazdu.

Ograniczona dostępność

Rzeczniczka Volvo Jacqueline Johnson potwierdziła, że EX60 będzie dostępny w ograniczonej liczbie w najbliższym czasie. Jednocześnie, jak zaznaczyła, na początku 2027 roku firma spodziewa się rozdzielić między dealerów znaczną liczbę samochodów.

Według źródła zaznajomionego z sytuacją ograniczone zapasy EX60 w USA mogą utrzymać się do początku 2027 roku. To samo źródło twierdzi, że Volvo skoncentruje się na dostawach do Europy, gdzie sprzedaż samochodów elektrycznych jest wyższa.

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Zwiększanie produkcji

EX60 stał się pierwszym modelem Volvo na platformie SPA3. Firma stosuje nowe metody produkcji, w tym megacasting oraz integrację baterii z konstrukcją nadwozia. Według Johnson z tego powodu etap zwiększania produkcji trwa dłużej, niż początkowo planowano.

Produkcję EX60 rozpoczęto w kwietniu w zmodernizowanym zakładzie Torslanda w szwedzkim Göteborgu. Początkowe plany zakładały produkcję około 2 tys. samochodów tygodniowo, jednak według źródła faktyczna wielkość może wynosić około 10% tej liczby.

W USA EX60 roku modelowego 2027 będzie kosztował od 58 400 dolarów. Wersja P6 Plus ma deklarowany przez EPA zasięg do 307 mil i obsługuje ładowanie z mocą do 320 kW. P10 AWD Plus, kosztujący od 60 750 dolarów, oferuje zasięg do 330 mil oraz ładowanie z mocą do 370 kW.

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