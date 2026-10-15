Volvo推迟了在美国向客户交付新款EX60电动跨界车。Electrek报道称，该车型近期在美国市场的供应仍将有限。

9月底，该公司向经销商发送了一份有关交付延迟的备忘录，Automotive News查阅了这份备忘录。Volvo解释称，在一家已经运营的工厂推出新平台和新产品是一个复杂的过程。这家汽车制造商还强调，延迟与车辆的质量、安全性或性能无关。

供应受限

Volvo发言人杰奎琳·约翰逊证实，近期EX60将以有限数量供应。与此同时，她表示，公司预计在2027年初向经销商分配大量车辆。

据一名了解情况的消息人士称，美国的EX60有限库存可能持续到2027年初。同一消息人士称，Volvo将重点向欧洲交付，因为当地电动汽车销量更高。

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提高产量

EX60成为Volvo基于SPA3平台的首款车型。该公司采用了新的制造方法，包括巨型压铸以及将电池整合到车身结构中。约翰逊表示，因此产量爬坡阶段持续的时间比最初计划更长。

EX60于4月在瑞典哥德堡升级后的Torslanda工厂开始生产。最初计划为每周生产约2,000辆汽车，但据该消息人士透露，实际产量可能约为这一数字的10%。

在美国，2027款EX60起售价为58,400美元。P6 Plus版本的EPA标称续航里程最高为307英里，并支持最高320千瓦充电。起售价为60,750美元的P10 AWD Plus提供最高330英里的续航里程，并支持最高370千瓦充电。

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