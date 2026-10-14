据Electrek报道，宝马在英国推出了一项专门的Chauffeur Program，面向使用全新7 Series轿车及其纯电动版本i7的专业运输服务商。该计划可通过宝马在英国的经销商网络获得。

计划条款

该举措旨在通过专门的服务解决方案，帮助职业司机减少车辆停运时间并发展业务。该套餐包括针对全新BMW 7 Series和i7的五年不限里程Service Inclusive服务计划。

参与者还可获得为期一年的BMW Security PRO订阅服务，这是一套全天候车辆保护和追踪系统。在Mobility Support框架下，司机可使用获许可的替代车辆，或在保修维修期间获得协助。宝马对高压电池的保修期最长为八年或10万英里。

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在2026年底前订购符合Chauffeur Program条件的BMW i7的客户，将免费获得一台Pod家用充电设备。

该优惠面向哪些人

该计划面向持牌私人租赁运营商、司机服务公司、商务接送服务提供商、豪华酒店车队、企业和VIP运输服务商以及自雇司机。同时，宝马指出，该优惠不适用于出租车运营商。

更新后的BMW i7配备容量为113千瓦时的电池，按WLTP循环续航里程最高可达720公里。后排乘客可使用从车顶降下的31.3英寸8K BMW Theatre Screen，车辆还配备自适应双轴空气悬架。

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