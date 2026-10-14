BMW w Wielkiej Brytanii uruchomiło specjalny Chauffeur Program dla profesjonalnych przewoźników korzystających z nowych sedanów serii 7 i ich w pełni elektrycznej wersji i7, informuje Electrek. Program jest dostępny za pośrednictwem sieci dealerskiej BMW w kraju.

Warunki programu

Inicjatywa ma pomóc zawodowym szoferom skrócić czas przestoju samochodów i rozwijać działalność dzięki specjalnym rozwiązaniom serwisowym. Pakiet obejmuje pięcioletni plan serwisowy Service Inclusive bez limitu przebiegu dla nowych BMW serii 7 i i7.

Uczestnicy otrzymują również roczną subskrypcję BMW Security PRO — systemu całodobowej ochrony i śledzenia pojazdu. W ramach Mobility Support kierowcy mogą skorzystać z licencjonowanego samochodu zastępczego lub otrzymać pomoc podczas naprawy gwarancyjnej. Gwarancja BMW na akumulator wysokonapięciowy obowiązuje do ośmiu lat lub do przebiegu 100 tys. mil.

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Klienci, którzy do końca 2026 roku złożą zamówienie na BMW i7 spełniające warunki Chauffeur Program, otrzymają bezpłatnie domową ładowarkę Pod.

Dla kogo przeznaczona jest oferta

Program jest przeznaczony dla licencjonowanych operatorów prywatnego wynajmu, firm świadczących usługi szoferów, dostawców transportu biznesowego, flot luksusowych hoteli, przewoźników korporacyjnych i VIP, a także samozatrudnionych szoferów. Jednocześnie BMW zaznaczyło, że oferta nie dotyczy operatorów taksówek.

Odnowione BMW i7 jest wyposażone w akumulator o pojemności 113 kWh i ma zasięg do 720 km w cyklu WLTP. Dla pasażerów tylnego rzędu przewidziano 31,3-calowy ekran 8K BMW Theatre Screen, opuszczany z sufitu, a także adaptacyjne dwóosiowe zawieszenie pneumatyczne.

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