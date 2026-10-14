BMW в Великобритании запустила специальную Chauffeur Program для профессиональных перевозчиков, использующих новые седаны 7 Series и их полностью электрическую версию i7, сообщает Electrek. Программа доступна через дилерскую сеть BMW в стране.

Условия программы

Инициатива призвана помочь профессиональным шофёрам сократить время простоя автомобилей и развивать бизнес благодаря специальным сервисным решениям. В пакет входит пятилетний сервисный план Service Inclusive без ограничения пробега для новых BMW 7 Series и i7.

Участники также получают годовую подписку BMW Security PRO — системы круглосуточной защиты и отслеживания автомобиля. В рамках Mobility Support водители могут воспользоваться лицензированным подменным автомобилем или получить помощь во время гарантийного ремонта. Гарантия BMW на высоковольтную батарею действует до восьми лет или до 100 тыс. миль пробега.

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Клиентам, которые до конца 2026 года оформят заказ на BMW i7, соответствующий условиям Chauffeur Program, компания бесплатно предоставит домашнее зарядное устройство Pod.

Для кого предназначено предложение

Программа рассчитана на лицензированных операторов частного найма, шофёрские компании, поставщиков представительских перевозок, автопарки люксовых отелей, корпоративных и VIP-перевозчиков, а также самозанятых шофёров. При этом BMW отметила, что предложение не распространяется на операторов такси.

Обновлённый BMW i7 оснащён батареей ёмкостью 113 кВт·ч и имеет запас хода до 720 км по циклу WLTP. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены 31,3-дюймовый 8K-экран BMW Theatre Screen, опускающийся с потолка, а также адаптивная двухосевая пневмоподвеска.

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