BMW представила M760 xDrive — новую версию флагманского седана 7 Series, которая возвращает в линейку бензиновый V8. Модель линейки M Performance оснащена 4,4-литровым V8 с двумя турбокомпрессорами и стандартным полным приводом xDrive. По данным Motor1 со ссылкой на BMW Blog, мощность автомобиля составляет около 570 лошадиных сил.

Замена для 760i

M760 xDrive заменяет 760i, которая развивала 536 лошадиных сил. Новая модификация не получила V12, которым отличалась M760i предыдущего поколения: BMW использовала 4,4-литровый восьмицилиндровый агрегат.

Несмотря на обозначение M, модель не является полноценной M7, поскольку относится к линейке M Performance. Букву i убрали из названия: BMW в дальнейшем будет использовать ее исключительно для электромобилей.

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M760 также будет продаваться в Европе, где предыдущая 760i не предлагалась. В линейке 7 Series это будет третья версия с обозначением M Performance — наряду с M760e и электрическим i7 M70.

Версия Alpina ожидается в 2027 году

В 2027 году суббренд BMW Alpina планирует выпустить более дорогую версию 7 Series. Она получит специально настроенный V8, отличный от двигателя M760. Другие характеристики этой модификации пока не раскрываются.

Цену M760 xDrive еще не объявили. Для сравнения, снятая с производства 760i в США стоила от 117 395 долларов, а стартовая цена шестицилиндровой 740 xDrive составляет 104 350 долларов без дополнительных опций.

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