BMW zaprezentowało M760 xDrive — nową wersję flagowego sedana serii 7, która przywraca do gamy benzynowy silnik V8. Model z linii M Performance wyposażono w 4,4-litrowy silnik V8 z dwoma turbosprężarkami oraz standardowy napęd na wszystkie koła xDrive. Według Motor1, powołującego się na BMW Blog, samochód rozwija około 570 KM.

Następca 760i

M760 xDrive zastępuje 760i, które rozwijało 536 KM. Nowa odmiana nie otrzymała silnika V12, którym wyróżniało się M760i poprzedniej generacji: BMW zastosowało 4,4-litrową ośmiocylindrową jednostkę.

Mimo oznaczenia M model nie jest pełnoprawnym M7, ponieważ należy do linii M Performance. Literę i usunięto z nazwy: BMW będzie odtąd stosować ją wyłącznie w samochodach elektrycznych.

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M760 będzie również sprzedawane w Europie, gdzie poprzednie 760i nie było oferowane. W gamie serii 7 będzie to trzecia wersja z oznaczeniem M Performance — obok M760e i elektrycznego i7 M70.

Wersja Alpina spodziewana w 2027 roku

W 2027 roku submarka BMW Alpina planuje wypuścić droższą wersję serii 7. Otrzyma ona specjalnie dostrojony silnik V8, inny niż jednostka w M760. Pozostałe parametry tej odmiany nie zostały jeszcze ujawnione.

Cena M760 xDrive nie została jeszcze ogłoszona. Dla porównania, wycofane z produkcji 760i w USA kosztowało od 117 395 dolarów, a cena początkowa sześciocylindrowego 740 xDrive wynosi 104 350 dolarów bez dodatkowych opcji.

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