宝马发布搭载约570马力V8发动机的M760 xDrive——Motor1

宝马发布了M760 xDrive，这是旗舰7系轿车的新版本，使汽油V8发动机重回产品阵容。这款M Performance车型配备4.4升双涡轮增压V8发动机和标准xDrive全轮驱动系统。据Motor1援引BMW Blog报道，该车功率约为570马力。

760i的替代车型

M760 xDrive取代了输出536马力的760i。新版本没有采用上一代M760i所配备的V12发动机：宝马使用了一台4.4升八缸发动机。

尽管带有M标识，该车型并非完整意义上的M7，因为它属于M Performance产品线。名称中的字母i已被取消：宝马今后将仅把它用于电动汽车。

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M760还将在欧洲销售，上一代760i并未在欧洲提供。在7系产品阵容中，它将成为第三款带有M Performance标识的版本，与M760e和纯电动i7 M70并列。

Alpina版本预计于2027年推出

2027年，宝马子品牌Alpina计划推出一款价格更高的7系版本。它将搭载经过专门调校的V8发动机，与M760的发动机不同。该版本的其他参数尚未公布。

M760 xDrive的价格尚未公布。作为对比，已停产的760i在美国的起售价为117,395美元，而六缸740 xDrive的起售价为104,350美元，不含额外选装配置。

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