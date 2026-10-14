BMW представила M760 xDrive з V8 потужністю близько 570 кінських сил — Motor1

BMW представила M760 xDrive — нову версію флагманського седана 7 Series, що повертає до гами бензиновий V8. Модель лінійки M Performance оснащена 4,4-літровим V8 із двома турбокомпресорами та стандартним повним приводом xDrive. За даними Motor1 із посиланням на BMW Blog, потужність автомобіля становить близько 570 кінських сил.

Заміна для 760i

M760 xDrive замінює 760i, яка розвивала 536 кінських сил. Нова модифікація не отримала V12, яким вирізнялася M760i попереднього покоління: BMW використала 4,4-літровий восьмициліндровий агрегат.

Попри позначення M, модель не є повноцінною M7, оскільки належить до лінійки M Performance. Літеру i з назви прибрали: у BMW надалі використовуватимуть її виключно для електромобілів.

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M760 також продаватимуть у Європі, де попередня 760i не пропонувалася. У гамі 7 Series це буде третя версія з позначенням M Performance — поряд із M760e та електричним i7 M70.

Версія Alpina очікується у 2027 році

У 2027 році суббренд BMW Alpina планує випустити дорожчу версію 7 Series. Вона отримає спеціально налаштований V8, відмінний від двигуна M760. Інші характеристики цієї модифікації поки не оприлюднені.

Ціну M760 xDrive ще не оголосили. Для порівняння, знята з виробництва 760i у США коштувала від 117 395 доларів, а стартова ціна шестициліндрової 740 xDrive становить 104 350 доларів без додаткових опцій.

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