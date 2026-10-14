Во Франции Volkswagen разрабатывает новое поколение электрического минивэна ID. Buzz, которое должно стать более доступным и перейти на платформу Scalable Systems Platform (SSP). Об этом во время Парижского автосалона 2026 года заявил генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер, сообщает Electrek.

Шефер признал, что у нынешней модели есть проблемы со структурой затрат, и подтвердил намерение компании снизить цену следующего ID. Buzz. В США электрический минивэн, представленный в 2024 году, стоил от примерно 60 тысяч долларов и имел запас хода до 234 миль.

Платформа SSP и батареи

Volkswagen планирует построить новый ID. Buzz на архитектуре SSP. В компании заявляют, что она должна помочь сократить затраты и создавать автомобили с программно-определяемой архитектурой. Ожидается, что платформа также обеспечит больший запас хода, более быструю зарядку и более современное программное обеспечение.

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Шефер также предположил, что Volkswagen может применить литий-железо-фосфатные батареи для удешевления модели. Технические характеристики, стоимость и дату запуска нового поколения ID. Buzz он не раскрыл.

Дизайн и интерьер

Руководитель дизайна Volkswagen Андреас Миндт заявил, что следующий ID. Buzz сохранит узнаваемый образ, но получит современное переосмысление. По его словам, модель должна оставаться интересной, несмотря на усталость части покупателей от ретро-дизайна.

Как и новые ID. Polo и ID. Tiguan, электрический минивэн должен получить обновленный интерьер и мультимедийную систему, в том числе физические кнопки управления. Первый электромобиль Volkswagen на платформе SSP первоначально планировали представить в 2026 году, однако теперь компания называет сроком его появления конец десятилетия. Electrek предполагает, что новый ID. Buzz может дебютировать вскоре после него.

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