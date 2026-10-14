Volkswagen готує доступніший ID. Buzz на платформі SSP — Electrek

У Франції Volkswagen розробляє нове покоління електричного мінівена ID. Buzz, яке має стати доступнішим і перейти на платформу Scalable Systems Platform (SSP). Про це під час Паризького автосалону 2026 року заявив генеральний директор бренду Volkswagen Томас Шефер, повідомляє Electrek.

Шефер визнав, що нинішня модель має проблеми зі структурою витрат, і підтвердив намір компанії знизити ціну наступного ID. Buzz. У США електричний мінівен, представлений у 2024 році, стартував приблизно від 60 тисяч доларів і мав запас ходу до 234 миль.

Платформа SSP і батареї

Volkswagen планує побудувати новий ID. Buzz на архітектурі SSP. У компанії заявляють, що вона має допомогти скоротити витрати та створювати автомобілі з програмно-визначеною архітектурою. Очікується, що платформа також забезпечить більший запас ходу, швидше заряджання та сучасніше програмне забезпечення.

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Шефер також припустив, що для здешевлення моделі Volkswagen може застосувати літій-залізо-фосфатні батареї. Технічних характеристик, вартості та дати запуску нового покоління ID. Buzz він не розкрив.

Дизайн та інтер’єр

Керівник дизайну Volkswagen Андреас Міндт заявив, що наступний ID. Buzz збереже впізнаваний образ, але отримає сучасне переосмислення. За його словами, модель має залишатися цікавою попри втому частини покупців від ретро-дизайну.

Як і нові ID. Polo та ID. Tiguan, електричний мінівен має отримати оновлений інтер’єр і мультимедійну систему, зокрема фізичні кнопки керування. Перший електромобіль Volkswagen на платформі SSP спочатку планували представити у 2026 році, але тепер компанія називає терміном появи кінець десятиліття. Electrek припускає, що новий ID. Buzz може дебютувати невдовзі після нього.

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