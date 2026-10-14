Polestar майже розпродала у США Polestar 3 і 4 2026 року — Motor1

У США компанія Polestar майже розпродала залишки автомобілів Polestar 3 і Polestar 4 2026 модельного року. Продажі зросли на тлі правила Міністерства торгівлі США щодо підключених транспортних засобів, яке може обмежити реалізацію більшості нинішніх моделей бренду з 2027 модельного року, повідомляє Motor1.

Продажі у США зросли більш ніж удвічі

У третьому кварталі Polestar продала у США 2160 автомобілів проти 966 за аналогічний період роком раніше. Генеральний директор компанії Міхаель Лошеллер пов’язав високі продажі з реалізацією останніх автомобілів 2026 модельного року.

За даними відстеження дилерських оголошень, на момент публікації у США залишалося близько 150 таких автомобілів. Видання зазначає, що покупці прагнули придбати Polestar 3 або Polestar 4 до того, як нові вимоги вплинуть на продажі цих моделей.

Правило для підключених автомобілів

Правило Connected Vehicle Rule стосується програмного й апаратного забезпечення автомобілів, пов’язаного з Китаєм або Росією. Polestar має виробничі зв’язки з Китаєм, контрольний пакет її акцій належить Geely, а моделі бренду створені на технологічній базі Volvo.

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З 2027 модельного року бренд ризикує втратити можливість продавати підключені автомобілі у США, хоча регулятори ще розглядають варіанти дотримання нових вимог. Polestar заявила, що не оскаржуватиме обмеження, але звертається до регуляторів по роз’яснення щодо їх застосування. Компанія також повідомила, що продовжить роботу сервісної мережі у США та програми сертифікованих уживаних автомобілів.

Світові продажі зросли на 1%

У третьому кварталі глобальний обсяг продажів Polestar становив 14 371 автомобіль — на 1% більше, ніж 14 222 роком раніше. Компанія раніше знизила цільовий показник зростання продажів на весь рік через слабший, ніж очікувалося, попит поза межами США.

Лошеллер також заявив про високий інтерес до Polestar 5 у Великій Британії, Німеччині та Скандинавії. Volvo і Polestar планують випускати майбутній компактний кросовер Polestar 7 на заводі Volvo у Словаччині після його запуску.

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